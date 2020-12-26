شاهد.. "بانيجا" يُعلق على غيابه عن مواجهة الهلال والشباب القادمة 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الشباب الأرجنتيني إيفر بانيجا، على فوز فريقه على الباطن، بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال " بانيجا " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" كنّا نحتاج لهذا الانتصار، و فريق الشباب كبير ويعود في الأوقات الصعبة ".
وأضاف " بانيجا ":" لم أتوقع من الحكم أن يُشهر لي البطاقة الصفراء بعد الاحتجاج، وأحترم قراره "، موضحا:" صحيح أن مواجهتنا القادمة أمام الهلال ولكن فريقنا لديه عناصر مميزة ".
وأكد أن الفريق، كان محتاج لهذا الفوز، للخروج من سلسلة النتائج السيئة، معبرا عن استغرابه من الإنذار الذي تلقاه أمام الباطن، وسيغيبه عن ديربي الرياض أمام الهلال.
ولم تكتمل فرحة الشباب، في المباراة، وذلك بحصول الأرجنتيني إيفير بانيجا، على كارت أصفر، سيغيب على إثره، عن مواجهة الهلال، في الجولة الحادية عشر.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة، ويحل ضيفا على الهلال الخميس 31 ديسمبر، بينما توقف الباطن عند النقطة 11، ويستضيف الاتحاد في ذات اليوم.