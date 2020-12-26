بالفيديو.. الشباب يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الباطن

نواف السالم (صدى):
انتزع نادي الشباب، فوزًا ثمينًا من الباطن، بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وسجل الهدف الأول للشباب محترفه المتألق فابيو مارتينيز، في الدقيقة 18، بينما أحرز الهدف الثاني للشباب اللاعب نواف العابد، في الدقيقة 48، بينما نجح الباطن، في تقليص الفارق، في الدقيقة 71، عن طريق هدافه فابيو أبرو، فيما تمكن اللاعب كريستيان جوانكا من هز شباك الباطن في الدقيقة 78.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة، ويحل ضيفا على الهلال الخميس 31 ديسمبر، بينما توقف الباطن عند النقطة 11، ويستضيف الاتحاد في ذات اليوم.