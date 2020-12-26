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بالفيديو.. الشباب يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الباطن

Time منذ 39 دقيقة
Views 1482
بالفيديو.. الشباب يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الباطن

نواف السالم (صدى):
انتزع نادي الشباب، فوزًا ثمينًا من الباطن، بثلاثة أهداف مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وسجل الهدف الأول للشباب محترفه المتألق فابيو مارتينيز، في الدقيقة 18، بينما أحرز الهدف الثاني للشباب اللاعب نواف العابد، في الدقيقة 48، بينما نجح الباطن، في تقليص الفارق، في الدقيقة 71، عن طريق هدافه فابيو أبرو، فيما تمكن اللاعب كريستيان جوانكا من هز شباك الباطن في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة، ويحل ضيفا على الهلال الخميس 31 ديسمبر، بينما توقف الباطن عند النقطة 11، ويستضيف الاتحاد في ذات اليوم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
إنسان واقعي
أكيد يبغى يبحث له على نادي ناجح ومتصدر مو اللي بالي بالكم
ابو براء
على كدا اذا الاستمارة موسارية لازم تصلح السيارة وتسويلها فحص دوري وتجدد الاستمارة وبعدين تبيعها للتشليح كلام مو منطقي ما يبيع سيارة للتشليح الا اذا لايريد اصلاحها لا كلفة الاصلاح كبيرو

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