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أول تعليق للأمير بدر بن عبدالمحسن بعد تلقيه لقاح ‎كورونا (فيديو)

Time منذ 19 دقيقة
Views 1306
أول تعليق للأمير بدر بن عبدالمحسن بعد تلقيه لقاح ‎كورونا (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح ‎كورونا.

وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" لا يوجد أي مجال للخوف من لقاح كورونا "، موجها نصيحة للجميع بتلقي لقاح كورونا، قائلا:" خذ اللقاح وتوكل على الله ".

وأضاف أن التجارب التي أجريت على اللقاح " كافية " لإعطاء الثقة فيه، لافتا:" أغلب المسؤولين في العالم تلقوا لقاح كورونا ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 189 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,004 حالة، فضلًا عن تسجيل 8 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6176 حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
إنسان واقعي
أكيد يبغى يبحث له على نادي ناجح ومتصدر مو اللي بالي بالكم
ابو براء
على كدا اذا الاستمارة موسارية لازم تصلح السيارة وتسويلها فحص دوري وتجدد الاستمارة وبعدين تبيعها للتشليح كلام مو منطقي ما يبيع سيارة للتشليح الا اذا لايريد اصلاحها لا كلفة الاصلاح كبيرو

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