الرئيس اليمني: المشروع الحوثي يشكل خطراً على جميع اليمنيين

فهمي محمد (صدى):
أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن رغبته في عقد أول اجتماع رسمي للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وبشكل عاجل.
وأوضح الرئيس اليمني، خلال اجتماعه بالحكومة الجديدة: لا أريد أن أسمع عن أي وزير في هذه المرحلة يصدر تصريحا يضر بسمعة الدولة لافتا أن الحكومة معنية بمتابعة ما تبقى من استحقاقات اتفاق الرياض وخصوصا في الجانب العسكري والأمني.
وأضاف: "سنستمر في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من إيران حتى نجبره على السلام وعودة الدولة، ولا نريد صراعا بعد اليوم، وعدونا الحوثي، ولابد أن تتوجه الجهود لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وإنهاء الانقلاب"
وتابع الرئيس اليمني أن المشروع الحوثي يشكل خطراً على جميع اليمنيين من صعدة وحتى المهرة.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن أهم أولويات الحكومة مواجهة التحديات الاقتصادية ووقف تدهور الاقتصاد ودعم العملة وبناء وتعزيز إيرادات الدولة
وأدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبدالملك، اليوم السبت 26/12/2020 اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مدينة الرياض.