أمطار محافظة الوجه ترسم لوحدة بديعة

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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
إنسان واقعي
أكيد يبغى يبحث له على نادي ناجح ومتصدر مو اللي بالي بالكم
ابو براء
على كدا اذا الاستمارة موسارية لازم تصلح السيارة وتسويلها فحص دوري وتجدد الاستمارة وبعدين تبيعها للتشليح كلام مو منطقي ما يبيع سيارة للتشليح الا اذا لايريد اصلاحها لا كلفة الاصلاح كبيرو
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