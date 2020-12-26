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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة. 

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الجوف الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 13 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة، على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى  شمالية شرقية بسرعه14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربيه إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عسى خير إن شاء الله
إنسان واقعي
أكيد يبغى يبحث له على نادي ناجح ومتصدر مو اللي بالي بالكم
ابو براء
على كدا اذا الاستمارة موسارية لازم تصلح السيارة وتسويلها فحص دوري وتجدد الاستمارة وبعدين تبيعها للتشليح كلام مو منطقي ما يبيع سيارة للتشليح الا اذا لايريد اصلاحها لا كلفة الاصلاح كبيرو

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