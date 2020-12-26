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زعيم كوريا الشمالية يعدم تجار العملات ويشدد قبضته على الاقتصاد

Time منذ 44 دقيقة
Views 1428
زعيم كوريا الشمالية يعدم تجار العملات ويشدد قبضته على الاقتصاد

وكالات (صدى):
أجرى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعديلات خطيرة في الاقتصاد الكوري الشمالي، حيث يقوم بإعدام تجار العملات، ويشدد قبضته على الاقتصاد، ويهدد بعكس إصلاحات السوق محاولًا الحد من الدمار الناجم من عزل بلاده بسبب جائحة كورونا.

وكشفت تقارير صحافية، أن الخوف من الجائحة دفع كوريا الشمالية إلى عزل نفسها بالكامل تقريبًا عن شريكها التجاري الوحيد الصين، ما تسبب في إعاقة الواردات، وارتفاع أسعار الغذاء.

وأوضحت أنه لمنع التضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه يبدو أن الحكومة تعمد إلى رفع قيمة العملة المحلية، فيما كان من بين الأساليب التي استخدمها الزعيم الكوري الشمالي، اعتقال تجار العملة الذين يبادلون الدولار الأمريكي بالوون الكوري الشمالي، كما جرى إعدام تاجر عملة واحد على الأقل.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
البشر تموت من الجوع والعطش....وانتم مهتمين بنعجة..الله المستعان
برق امصحا
البشر تموت من الجوع والعطش....وانتم مهتمين بنعجة..الله المستعان
ابو رياض الحربي
هههههههههه ودك لكن ماهو كيفك ولا خقيت مع المذيعه كذاب هههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
اما ياباني مخالف نظام الإقامة شكلهم مواليد اليمن
Z
الغلط ماهو بعليك ولا على تقريرك.. الغلط على اللي حطك تدبك وتطامر وانت فاغر.

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