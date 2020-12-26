زعيم كوريا الشمالية يعدم تجار العملات ويشدد قبضته على الاقتصاد

وكالات (صدى):
أجرى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تعديلات خطيرة في الاقتصاد الكوري الشمالي، حيث يقوم بإعدام تجار العملات، ويشدد قبضته على الاقتصاد، ويهدد بعكس إصلاحات السوق محاولًا الحد من الدمار الناجم من عزل بلاده بسبب جائحة كورونا.
وكشفت تقارير صحافية، أن الخوف من الجائحة دفع كوريا الشمالية إلى عزل نفسها بالكامل تقريبًا عن شريكها التجاري الوحيد الصين، ما تسبب في إعاقة الواردات، وارتفاع أسعار الغذاء.
وأوضحت أنه لمنع التضخم الذي لا يمكن السيطرة عليه يبدو أن الحكومة تعمد إلى رفع قيمة العملة المحلية، فيما كان من بين الأساليب التي استخدمها الزعيم الكوري الشمالي، اعتقال تجار العملة الذين يبادلون الدولار الأمريكي بالوون الكوري الشمالي، كما جرى إعدام تاجر عملة واحد على الأقل.