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صور نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز عام 1959

Time منذ 55 دقيقة
Views 1550
صور نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز عام 1959

الرياض (صدى):
أظهرت صور نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، خلال زيارته منطقة عنك بالمنطقة الشرقية سنة ١٩٥٩ ميلادي.

وظهر في الصور المواطنين، وهم يحتفلون بزيارة الملك سعود، رحمه الله، معبرين عن حبهم له.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
البشر تموت من الجوع والعطش....وانتم مهتمين بنعجة..الله المستعان
برق امصحا
البشر تموت من الجوع والعطش....وانتم مهتمين بنعجة..الله المستعان
ابو رياض الحربي
هههههههههه ودك لكن ماهو كيفك ولا خقيت مع المذيعه كذاب هههههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
اما ياباني مخالف نظام الإقامة شكلهم مواليد اليمن
Z
الغلط ماهو بعليك ولا على تقريرك.. الغلط على اللي حطك تدبك وتطامر وانت فاغر.

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