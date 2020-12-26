بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بمضبوطين في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالمضبوطين الذين تمت الإطاحة بهم خلال الفترة الأخيرة، ومنهم 3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية امتهنوا عمليات نصب واحتيال بالاستيلاء على مبلغ مليون ريال في الرياض.
وأوضح الأمن العام، خلال مقطع فيديو توثيقي، أنه تم القبض على مواطن وثلاثة مقيمين مخالفين يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.
وأشار إلى أنه تم الإطاحة بثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا منه مبلغًا ماليًا وجهاز جوال، فضلًا عن ضبط ثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليابانية امتهنوا سرقة المركبات واستخدامها كوسيلة نقل في قضايا السلب والسرقة من السيارات وتقدر قيمة المسروقات بـ400 ألف ريالًا، إلى جانب مواطن يقوم بصدم جهاز الرصد الآلي "ساهر" وإتلافه على طريق "الخرمة - تربة" .