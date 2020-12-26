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حالات منع المشتبه به بالتستر التجاري من السفر

Time منذ 45 دقيقة
Views 1530
حالات منع المشتبه به بالتستر التجاري من السفر

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم السبت ملامح مشروع لائحة مكافحة التستر التجاري والتي وافق عليها مجلس الغرف التجارية وطرحتها للعموم لإبداء الآراء بها .

وتتضمن اللائحة الجديدة أحقية طلب الوزارة للنيابة العامة بمنع المشتبه به بإرتكاب التستر التجاري من السفر .

ويحق للوزارة التقدم بالطلب إذا كان محل اشتباه كالحالات التالية :

- إذا كانت هناك أدلة واضحة على أن المشتبه قد ارتكب جريمة بموجب النظام .

- إذا قامت أسباب تدعو للإعتقاد بأن سفر المشتبه به أمر متوقع .

- إذا كان المشتبه به مختبئ أو هارب .

- إذا لم يستجب أكثر من ثلاث مرات متتالية عند إبلاغه بوسائل الإبلاغ المنصوص عليه بالنظام .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فين السمر القرض والطالح وغيره زين في ذا الوقت البارد وخلو كارونا يقعد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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