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ضاحي خلفان يسخر من داعية حرم شراء الفاكهة من عرب فلسطين 48

Time منذ 50 دقيقة
Views 1674
ضاحي خلفان يسخر من داعية حرم شراء الفاكهة من عرب فلسطين 48

أبوظبي (صدى):
هاجم نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أحد الدعاة ، مؤكدًا أنه تلقي الرشوة مقابل الفتوى التي يدلي بها في البرامج .

وقال خلفان معلقًا على صورة الداعية : ” هذا الشيخ أبو ريال ، حرم الفواكة التي تشتريها الإمارات من عرب فلسطين 48 لأنها قادمة من إسرائيل ، الجاهل ، دون أن يعرف أنهم مسلمين مكافحين يزرعون أرض أجدادهم.”

وأضاف خلفان : ” هذا الشيخ الفلتة حرم شراء المنتجات الزراعية التي تستوردها الإمارات من إسرائيل بالرغم من أنها منتجات لمزارعي فلسطين الذي لم يهربوا من الاحتلال وصمدوا على أرضهم ، يزرعون فيها تحريم الشيخ سببه ريال قطري تحت العمامة” .

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
فين السمر القرض والطالح وغيره زين في ذا الوقت البارد وخلو كارونا يقعد
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
هههههههههههههههههههههههه
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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