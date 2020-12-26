ضاحي خلفان يسخر من داعية حرم شراء الفاكهة من عرب فلسطين 48

أبوظبي (صدى):
هاجم نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، أحد الدعاة ، مؤكدًا أنه تلقي الرشوة مقابل الفتوى التي يدلي بها في البرامج .
وقال خلفان معلقًا على صورة الداعية : ” هذا الشيخ أبو ريال ، حرم الفواكة التي تشتريها الإمارات من عرب فلسطين 48 لأنها قادمة من إسرائيل ، الجاهل ، دون أن يعرف أنهم مسلمين مكافحين يزرعون أرض أجدادهم.”
وأضاف خلفان : ” هذا الشيخ الفلتة حرم شراء المنتجات الزراعية التي تستوردها الإمارات من إسرائيل بالرغم من أنها منتجات لمزارعي فلسطين الذي لم يهربوا من الاحتلال وصمدوا على أرضهم ، يزرعون فيها تحريم الشيخ سببه ريال قطري تحت العمامة” .