رئيس النصر يرفض الكشف عن الصفقات الشتوية

نواف السالم (صدى):
علق صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على استئجار النادي لملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب سابقًا"، لمدة 10 سنوات قادمة، حتى 2030، بعد أن أطلق عليه اسم "مرسول بارك".
ويبدأ النصر مبارياته على ملعبه الجديد، اليوم السبت، عندما يستضيف فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وقال السويكت في مقطع فيديو، عن ملعب "مرسول بارك"، وهو يخاطب جماهير نادي النصر: "تحفة فنية.. متعوا أعينكم به".
ورفض رئيس نادي النصر، الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بخصوص صفقات الشتاء "يناير 2021"، قائلا : الله كريم.