هدايا وترحيب كبير بدخول محمد الشلهوب إلى عالم الإبل

نواف السالم (صدى):
كشف رئيس مجلس إدارتي نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل (IOC)، فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم السبت، عن ترحيب كبير بلاعب الهلال والمنتخب السابق، محمد الشلهوب، بعد دخوله إلى عالم الإبل.
وكتب مالك منقية ملكات الوضح "مضميات" عمير بن فهد القحطاني: "أرحب بكابتن المنتخب ولاعب نادي الهلال السابق محمد الشلهوب دخوله عالم الإبل وبهذه المناسبة أقدم له بكرتين على الفحل المتوج(مضيم) ويشرفنا تمثيلك للإبل مثل ماشرفتنا في تمثيلك للمنتخب السعودي".
ومن جانبه، رد عليه فهد بن حثلين، قائلًا: "كابتنا الكبير يستاهل ومكسب في أي هواية يدخلها و اقتداءً بعميد الوضح ابو فهد اهدي ناقتين وضح على فحول المنقية".