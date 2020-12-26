ميسي يكشف عن أزمة تقربه من باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،عن أزمة يمر بها أثناء تواجده حاليًّا في صفوف برشلونة، مما أثار الجدل حول اقترابه من باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويذكر أن ميسي دخل في خلافات مع جوزيب بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، كانت كفيلة برحيله عن البارشا في صيف 2020، لكنه تراجع عن الرحيل خوفًا من الدخول في صدامات قانونية مع إدارة النادي الكتالوني.
وقال ميسي : “لدي أزمة حقًّا وهي أحيانًا أنني أفضل الصمت عما يحدث من حولي رغم أنني محظوظ بالحب الكبير الذي أشهده، ولدي لحظات معينة أحاول الاستمتاع بها مع أطفالي وأسرتي في المطعم أو السينما وهي لحظات أتمنى أن تمر دون أن يُلاحظها أحد”.
وذكرت تقارير الفرنسية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، هو القريب من تدريب النادي الباريسي بعد إقالة الألماني توماس توخيل أول أمس الخميس.
وأضافت أن وجود بوتشيتينو في صفوف فريق باريس سان جيرمان سيساهم بنسبة كبيرة في اقتراب ميسي من الفريق، خاصة أنه لم يتوصل حتى هذه اللحظة لأي اتفاق من أجل تجديد العقد مع النادي الكتالوني.