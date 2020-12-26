"متحدث الصحة": بروتوكول جديد حال السماح بالسفر مطلع 2021 (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه سيكون هناك بروتوكول في حال السماح بالسفر وعودة حركة الطيران لطبيعتها في 2021 .
وأكد أن هذا البرتوكول سيعمل على حماية المسافرين من وإلى المملكة ، كسائر البروتوكلات التي أتت بثمارها في مواجهة الأزمة .
وعلق " العبد العالي " على تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لقاح كورونا ، مؤكداً أنه خير دليل على حرص القيادة على طمأنة المواطنين والمقيمين ووضع الإنسان في المقام الأول عند التعامل مع الأزمة التي هزت إقتصاد العالم والأوضاع الصحية .