انهيار السياحة التركية بعد انخفاض عدد الزوار

وكالات (صدى):
في ضربة جديدة للسياحة التركية بسبب انتشار " كورونا "، كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، عن انخفاض عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد بنسبة 61.93 % على أساس سنوي في نوفمبر ليبلغ 833 ألفاً و991.
واتضح من البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الـ11 شهراً من العام 71.95 في المائة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.
وكانت تركيا قد نشرت قائمة بضرائب الاستهلاك ستطبق على منتجات التبغ، مثل السجائر والسيجار للنصف الأول من عام 2021، بحسب قرار تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم.
وتشمل القائمة معدلات ضريبة وحداً أدنى من الضريبة الثابتة سيطبق على البضائع المستهدفة.
يُذكر أنه في اليوم الأخير من 2019، قالت تركيا "إنها لن تطبق زيادات ضريبية بشكل تلقائي في النصف الأول من 2020".