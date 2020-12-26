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انهيار السياحة التركية بعد انخفاض عدد الزوار

Time منذ ساعة
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انهيار السياحة التركية بعد انخفاض عدد الزوار

وكالات (صدى):
في ضربة جديدة للسياحة التركية بسبب انتشار " كورونا "، كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، عن انخفاض عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد بنسبة 61.93 % على أساس سنوي في نوفمبر ليبلغ 833 ألفاً و991.

واتضح من البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الـ11 شهراً من العام 71.95 في المائة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.

وكانت تركيا قد نشرت قائمة بضرائب الاستهلاك ستطبق على منتجات التبغ، مثل السجائر والسيجار للنصف الأول من عام 2021، بحسب قرار تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم.

وتشمل القائمة معدلات ضريبة وحداً أدنى من الضريبة الثابتة سيطبق على البضائع المستهدفة.

يُذكر أنه في اليوم الأخير من 2019، قالت تركيا "إنها لن تطبق زيادات ضريبية بشكل تلقائي في النصف الأول من 2020".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
نحن كذبنا عليك 10 مرات غيرنا يكذب 100 بهذه العبارة العاقلة دافع عن سلفه ولم أفهم مقدسه من كلمة نحن
د محمد ماجد بخش
وزن الأشياء في الفراغ مرتبط بحيزين ممثلين الأشياء هنا .. هما حيز الكتلة المطلق المحدد & وحيز الفراغ النسبي المنضوية فيه الكتلة .. مرتين بذلك سميتها الثقالة الفراغية المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
تبقى الهيمنة في القوة وتبقى القوة في النتائج لا في الأشياء والماديات رغم قدرتها على قلب النتائج
د محمد ماجد بخش
وهل الخطأ إلا أول طريق النجاح فلقد كان من أخطاء د بخش ثقته الكبيرة في من حوله ممن الحقوا به أذى لا يقاس بمقياس ريختر المفتوح
د محمد ماجد بخش
الصد الأكاديمي الذي حدث للدكتور يخش مصحوبا بالصدع المبرم بإيقافه كان خطأ جسيم بليغ عميق في أبعاده ومراميه أحدث خمجا أكاديميا عفنا لا تزال رائحته تفوح

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