بلعمري في طريقه للهلال ويرفض النصر

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن النجم الجزائري الكبير جمال بلعمري، قلب دفاع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، أعلن رغبته في العودة إلى دوري المحترفين من جديد، بعد نهاية عقده مع العملاق الفرنسي.
وأشار جمال بلعمري، إلى عدم احتمالية أن تكون عودته إلى الملاعب السعودية، من بوابة ناديه السابق الشباب، معتبرًا أن الليوث، كانت صفحة وأغلقت تمامًا.
وكشف اللاعب الجزائري عن عشقه لجماهير الليث، والتي عاملته بشكل رائع، على مدار 4 سنوات كاملة، فيما كان قد عقده مع نادي الشباب، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، ليوقع بعدها لأولمبيك ليون، لمدة عام واحد فقط، ينتهي في الصيف القادم.