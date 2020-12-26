الأعداد السابقة للصحيفة

بلعمري في طريقه للهلال ويرفض النصر

Time منذ ساعة
Views 2288
بلعمري في طريقه للهلال ويرفض النصر

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن النجم الجزائري الكبير جمال بلعمري، قلب دفاع نادي أولمبيك ليون الفرنسي،  أعلن رغبته في العودة إلى دوري المحترفين من جديد، بعد نهاية عقده مع العملاق الفرنسي.

وأشار جمال بلعمري، إلى عدم احتمالية أن تكون عودته إلى الملاعب السعودية، من بوابة ناديه السابق الشباب، معتبرًا أن الليوث، كانت صفحة وأغلقت تمامًا.

وكشف اللاعب الجزائري عن عشقه لجماهير الليث، والتي عاملته بشكل رائع، على مدار 4 سنوات كاملة، فيما كان قد عقده مع نادي الشباب، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، ليوقع بعدها لأولمبيك ليون، لمدة عام واحد فقط، ينتهي في الصيف القادم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

هات و خد
المفروض ان معاش الضمان تكفي الحاجه من مأكل واشرب وعلاج ومسكن وملبس دون الحاجه للديون الربويه.
حلو
قرقر واجد مافيه فايدة المشكلة من الي يسمع لها
د محمد ماجد بخش
طيف الذرات لا علاقة له بتركيب الذرة بل هي علاقة وحدة ثبات وحدة كتلة المجموع المغناطيسي لوحدة العنصر الذرية الممثلة بعدد الذرات التي تشغل الفراغ الأعلى والأدنى وما بينهم من مجموع ممثل لدرجات ومستويات الثبات المختلفة
🇸🇦🇸🇦
ما درى ان ترتيب النصر المركز الاخير 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
د محمد ماجد بخش
بناء الذرات تمثيل لإعادة بناء المجموع الذري حول ذرة مركزية

أخر الأخبار

بالصور.. ضبط قائد مركبة يقود بسرعة عالية في الطائف
بالصور.. ضبط قائد مركبة يقود بسرعة عالية في الطائف
Time منذ 5 دقائق Views 1097
"الأرصاد": أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم
"الأرصاد": أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم
Time منذ 11 دقيقة Views 1178
عوامل تزيد من خطر العقم عند النساء
عوامل تزيد من خطر العقم عند النساء
Time منذ 31 دقيقة Views 1287
فتاة في دعوى خلع: ضربني عشان قبلة مع ابن خالتي !
فتاة في دعوى خلع: ضربني عشان قبلة مع ابن خالتي !
Time منذ 35 دقيقة Views 689
بلعمري في طريقه للهلال ويرفض النصر
بلعمري في طريقه للهلال ويرفض النصر
Time منذ ساعة Views 2288
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1610
بالفيديو.. هيونداي تطرح نسخة مميزة من Lafesta بمواصفات خيالية
بالفيديو.. هيونداي تطرح نسخة مميزة من Lafesta بمواصفات خيالية
Time منذ ساعة Views 1291
إصابة طفل بجلطة دماغية بسبب كورونا
إصابة طفل بجلطة دماغية بسبب كورونا
Time منذ ساعة Views 866
أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا
أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1613
تحذيرات من الجنوط الكبيرة وتأثيرها على السيارة
تحذيرات من الجنوط الكبيرة وتأثيرها على السيارة
Time منذ ساعة Views 1416