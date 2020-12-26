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قرارات أحمد موسى تؤخر عودته إلى كرة القدم بعد رحيله عن النصر

Time منذ ساعة
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قرارات أحمد موسى تؤخر عودته إلى كرة القدم بعد رحيله عن النصر

نواف السالم (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن اللاعب النيجيري أحمد موسى، لاعب النصر السابق، يقوم ببعض التصرفات التي من شأنها تأخر عودته مرة أخرى لعالم كرة القدم.

وأوضحت التقارير، أن أحمد موسى بعد رحيله عن النصر، أصبح فى الفترة الماضية بلا نادٍ، وواصل رفض العروض المقدمة له من روسيا وأمريكا، على الرغم من المقابل المادي الجيد، بجانب اشتعال المنافسة في هذه الدوريات في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن اللاعب النيجيري، يرغب في إيجاد عرض أوروبي كبير، وهو ما يعد أمرًا غريبًا في ظل ابتعاده عن ممارسة الكرة بشكل احترافي، منذ نهاية الموسم الماضي.

وكان مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، قد أعلن رحيل الدولي النيجيري أحمد موسى عن صفوف الفريق، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي.

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أحدث التعليقات

هات و خد
المفروض ان معاش الضمان تكفي الحاجه من مأكل واشرب وعلاج ومسكن وملبس دون الحاجه للديون الربويه.
حلو
قرقر واجد مافيه فايدة المشكلة من الي يسمع لها
د محمد ماجد بخش
طيف الذرات لا علاقة له بتركيب الذرة بل هي علاقة وحدة ثبات وحدة كتلة المجموع المغناطيسي لوحدة العنصر الذرية الممثلة بعدد الذرات التي تشغل الفراغ الأعلى والأدنى وما بينهم من مجموع ممثل لدرجات ومستويات الثبات المختلفة
🇸🇦🇸🇦
ما درى ان ترتيب النصر المركز الاخير 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
د محمد ماجد بخش
بناء الذرات تمثيل لإعادة بناء المجموع الذري حول ذرة مركزية

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