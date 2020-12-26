المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، المتخصص في برامج التعليم الإلكتروني وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مالي، مشرف صيانة، موظف أمن، مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)، كاتب محتوى، مصمم تجربة المستخدم، سكرتير تنفيذي، أخصائي تدريب وتوعية، موظف استقبال، سائق، أخصائي مشتريات، أخصائي توظيف، مدير إدارة تطوير الأعمال، مدير إدارة المراجعة الداخلية.
وأشار المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا .