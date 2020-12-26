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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر وظائف شاغرة

Time منذ 25 دقيقة
Views 1297
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، المتخصص في برامج التعليم الإلكتروني وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مالي، مشرف صيانة، موظف أمن، مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)، كاتب محتوى، مصمم تجربة المستخدم، سكرتير تنفيذي، أخصائي تدريب وتوعية، موظف استقبال، سائق، أخصائي مشتريات، أخصائي توظيف، مدير إدارة تطوير الأعمال، مدير إدارة المراجعة الداخلية.

وأشار المركز، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تطوير العلوم يختلف عن إطار تطور التكنولوجيا فالتقتنية تعتمد أكثر على التجربة أما النظرية فهي توافق واجتماع الرأي
عاطل
اسهل طريقه اخليها مرمية في الشارع واخذ اللوحات عندي في البيت
نجاة محمد
بارك الله فيك و يحفظك رب العالمين
محسن
بهذه الشروط لن يأتي لكم احد، سيارة تشليح ماتسوى الف ريال تبوني اسدد رسوم ومخالفات ب٣٠٠ اطلع خسران الفين ريال خليها تصدي عند البيت احسن
واحد منصف
هذا بعض فساد تدريس الاختلاط

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