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لائحة موحدة لتوثيق أعمال كتاب العدل والموثقين ومأذوني الأنكحة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1509
لائحة موحدة لتوثيق أعمال كتاب العدل والموثقين ومأذوني الأنكحة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة العدل، عن لائحة موحدة لتوثيق أعمال كتاب العدل، والموثقين المرخصين، ومأذوني الأنكحة بدلًا من عدة لوائح مستقلة.

وجاء ذلك وفق المنهجية المعتمدة لإعداد المشروعات التنظيمية، مع الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المشروع، رفع مستوى ثبات الحقوق بين الناس وتعزيز العدالة الوقائيّة وتسهيل ممارسة إجراءات التوثيق وتوحيدها والتيسير على المستفيد، وتعزيز التحول الرقمي بما يضمن حسن تفعيل المشروعات الرقمية الحاليّة والمستقبليّة.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تطوير العلوم يختلف عن إطار تطور التكنولوجيا فالتقتنية تعتمد أكثر على التجربة أما النظرية فهي توافق واجتماع الرأي
عاطل
اسهل طريقه اخليها مرمية في الشارع واخذ اللوحات عندي في البيت
نجاة محمد
بارك الله فيك و يحفظك رب العالمين
محسن
بهذه الشروط لن يأتي لكم احد، سيارة تشليح ماتسوى الف ريال تبوني اسدد رسوم ومخالفات ب٣٠٠ اطلع خسران الفين ريال خليها تصدي عند البيت احسن
واحد منصف
هذا بعض فساد تدريس الاختلاط

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