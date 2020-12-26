مطالب بوقف التعامل النقدي بعد تسجيل مليار عملية دفع إلكتروني في 2020

علي القحطاني (صدى):
نجحت التعاملات المالية الرقمية في تراجع قضايا التستر التجاري منذ بداية العام الحالي ، حيث سجلت عمليات الدفع عبر " مدى " و وApple Pay أكثر من مليار عملية دفع .
وطالب خبراء الإقتصاد بتعميم تعاملات الدفع الرقمية وإجبار جميع المتاجر على إستخدامها ، بعد تسهيل فتح حسابات بنكية لجميع فئات المجتمع ، وذلك لوقف التهرب الضريبي والتستر التجاري لأن الدفع الإلكتروني يوضح جميع المداخيل للتاجر أو المنشأة ويمنع التهرب الضريبي ، وفقاً للوطن .
كما أكدوا أن التعاملات الرقمية تزيد من حجم الودائع بالجهاز المصرفي ، كما تسهل من التسويات الضريبية وتساعد في رصد حركة النقد وحركة السوق مما يساهم في إتخاذ القرار الإقتصادي المناسب .