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مطالب بوقف التعامل النقدي بعد تسجيل مليار عملية دفع إلكتروني في 2020

Time منذ 31 دقيقة
Views 1487
مطالب بوقف التعامل النقدي بعد تسجيل مليار عملية دفع إلكتروني في 2020

علي القحطاني (صدى):
نجحت التعاملات المالية الرقمية في تراجع قضايا التستر التجاري منذ بداية العام الحالي ، حيث سجلت عمليات الدفع عبر " مدى " و وApple Pay أكثر من مليار عملية دفع .

وطالب خبراء الإقتصاد بتعميم تعاملات الدفع الرقمية وإجبار جميع المتاجر على إستخدامها ، بعد تسهيل فتح حسابات بنكية لجميع فئات المجتمع ، وذلك لوقف التهرب الضريبي والتستر التجاري لأن الدفع الإلكتروني يوضح جميع المداخيل للتاجر أو المنشأة ويمنع التهرب الضريبي ، وفقاً للوطن .

كما أكدوا أن التعاملات الرقمية تزيد من حجم الودائع بالجهاز المصرفي ، كما تسهل من التسويات الضريبية وتساعد في رصد حركة النقد وحركة السوق مما يساهم في إتخاذ القرار الإقتصادي المناسب .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تطوير العلوم يختلف عن إطار تطور التكنولوجيا فالتقتنية تعتمد أكثر على التجربة أما النظرية فهي توافق واجتماع الرأي
عاطل
اسهل طريقه اخليها مرمية في الشارع واخذ اللوحات عندي في البيت
نجاة محمد
بارك الله فيك و يحفظك رب العالمين
محسن
بهذه الشروط لن يأتي لكم احد، سيارة تشليح ماتسوى الف ريال تبوني اسدد رسوم ومخالفات ب٣٠٠ اطلع خسران الفين ريال خليها تصدي عند البيت احسن
واحد منصف
هذا بعض فساد تدريس الاختلاط

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