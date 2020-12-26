قبيل الكلاسيكو المرتقب..إحصائية: الهلال حقق 43 فوزا مقابل 26 للاتحاد

نواف السالم (صدى):
يشهد اليوم السبت، مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومن ضمنها الكلاسيكو التاريخي بين الهلال والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي.
وكشفت إحصائيات مواجهات الهلال والاتحاد، أنهما لعبا 95 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي طوال تاريخه، حقق الهلال خلالها 43 فوزاً مقابل 26 انتصاراً للاتحاد، وتعادلا في 26 مباراة ونجح لاعبو الهلال في تسجيل 138 هدفاً مقابل 104 أهداف للاتحاد.
وفي الرياض، يفتتح النصر أولى مبارياته على ملعبه الجديد ملعب جامعة الملك سعود، أمام ضمك.
ويلتقي الشباب، ضيفه فريق الباطن على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي العاصمي.