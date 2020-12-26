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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 18 دقيقة
Views 1338
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيزة مسبوقة برياح سطحية على مناطق( حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة )في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الاجزاء الجنوبية ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ، رجوله ونبوغ مبكران ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الخروف اللي يتابعه يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ، انت ماقصرت ، بس لا يكثر تحبط عملك ..

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