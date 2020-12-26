السلمي يوضح أيهما أفضل " إعلام الغير بدفع صدقة عنه أم الإخفاء"

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم إعلام الغير بدفع الصدقة عنه وما إذا كان الإخفاء أفضل.
وقال السلمي: " الأصل في الصدقة هو الإخفاء " ،مستشهدًا بقول الله تعالى: " إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".
كما استشهد السلمي بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة "، مؤكدًا على أن إخفاء العبادة أعظم من إظهارها.
وأضاف: " لكن إذا كان إظهار العبادة للشخص يدخل عليه السرور فلا بأس به وهذا أمر حسن، ولكن ينبغي أن يكون باقتصاد " .