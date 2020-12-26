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السلمي يوضح أيهما أفضل " إعلام الغير بدفع صدقة عنه أم الإخفاء"

Time منذ ساعة
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السلمي يوضح أيهما أفضل " إعلام الغير بدفع صدقة عنه أم الإخفاء"

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم إعلام الغير بدفع الصدقة عنه وما إذا كان الإخفاء أفضل.

وقال السلمي: " الأصل في الصدقة هو الإخفاء " ،مستشهدًا بقول الله تعالى: " إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".

كما استشهد السلمي بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة "، مؤكدًا على أن إخفاء العبادة أعظم من إظهارها.

وأضاف: " لكن إذا كان إظهار العبادة للشخص يدخل عليه السرور فلا بأس به وهذا أمر حسن، ولكن ينبغي أن يكون باقتصاد " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جيد ، رجوله ونبوغ مبكران ..
ابو عمار
اوكي
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الخروف اللي يتابعه يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ، انت ماقصرت ، بس لا يكثر تحبط عملك ..

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