وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد ديدن القائد الحكيم المنجز

الرياض (صدى):
علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.
وقال آل الشيخ: " إن ذلك يؤكد للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا، فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن ".
وأضاف: " رأينا تاثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله- ".
وكان ولي العهد قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.
اقرأ أيضًا: