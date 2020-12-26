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وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد ديدن القائد الحكيم المنجز

Time منذ ساعة
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وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد ديدن القائد الحكيم المنجز

الرياض (صدى):
علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تلقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

وقال آل الشيخ: " إن ذلك يؤكد للجميع بأن سلامة المواطن والمقيم من أولويات قيادتنا، فهو ديدن القائد الحكيم المنجز المحنك المؤمن ".

وأضاف: " رأينا تاثير قيادته في حسن إدارته للأزمة منذ أن بدأت جائحة كورونا بتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظهما الله- ".

وكان ولي العهد قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم اهلك اليهود وادفع شرهم عنا .. آمين ..
لا يهمونك انا مجنونك
بس بكرة امير العاهرات بيصدر عنة عفو رئاسي
لا يهمونك انا مجنونك
وتجار الكضية ياشيخ اطال الله عمرك وينهم ام انهم على وضع الصامت لية مايرسلون رئيس لجنة الصاعقة يتفتل بس بحواري القدس يهجدون سنة قدام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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