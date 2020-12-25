الأعداد السابقة للصحيفة

إيزيدية تروي تفاصيل اختطافها واغتصابها على يد داعشي وحملها منه

Time منذ ساعة
Views 2094
إيزيدية تروي تفاصيل اختطافها واغتصابها على يد داعشي وحملها منه

بغداد (صدى):
روت الناجية الأيزيدية شريهان رشو، تفاصيل استرقاقها، على يد داعشيين هي وشقيقها المعاق وجارتها.

وأوضحت شريهان أن 3 تجار رقيق كانوا أول من باعوهم في أسواق النخاسة بالعراق، بعد إجبارها و19 شابة أخرى على ارتداء ملابس غير محتشمة.

وأشارت إلى أنه تم اقتيادها إلى مزرعة كان يتملكها الداعشي أبو سعيد، وهو أول من اشتراها واغتصبها، قائلة: "حين علم بحملي، لكم بطني بحذائه العسكري لكمة قوية أجهضت الجنين بعدها، وكدت أن أفقد حياتي من شدة النزف".

وأضافت: "باعني أبو سعيد مرة أخرى لأبو عبد الله وأبو خطاب الجزراوي وبعدها لأبو أنس العراقي، لتنتهي بها صفقات البيع في منزل أبو ناصر الشامي كخادمة وعبدة جنس".

ولفتت إلى أن مالكها الأخير احتجزها في سجن "العقاب" الأثري والذي يقع تحت الأرض بين منطقتي كفرنبل والبارة في جبل الزاوية، وتشرف عليه وتديره الاستخبارات التركية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
زيادة الكتلة في الفراغ تعني تمثيل زيادة عدد وحدات الثقل الممثلة لوحدة مجموع الكتلة بدلالة فراغية عددية منتظمة خاصة بتمثيل درجة ثقالة كتلة ذرة العنصر البنائية المفترضة لكن تمثيل انخفاض الدرجة المغناطيسية مع تمثيل زيادة الثقل في تمثيل درجات ثقل وحدات العناصر العددية الممثلة بفترة العناصر الممثلة هي درجة تمثيل فترتين وقمة في فترة موحدة هي تمثل لاضطراد العلاقة بين وحدة ودرجة الثقل ووحدة ودرجة الثبات من خلال تعريف وحدات ثقل ذرة العنصر بوحدات ممثلة لذرات العناصر الممثلة التي هي عبارة عن مجموع فراغي يمثل لدرجة ثقل مغناطيسي مرتبط بوحدة ثبات وحدة العنصر الممثلة لوحدة مجموع الذرات المكافئة ثقاليا ومغناطيسيا لوحدة العنصر بدلالة تمثيل وحدات الثقل البنائي العددي غير المرتبط بتحديد ثقل كتلة الذرة لأن الثقل الحقيقي للوحدة المغناطيسية هو درجة كثافة مغناطيسية مكملة لدرجة ثقل عددية مكافئة مجهولة يمكن تحديدها من خلال ملاحظة درجات الفراغ الممثلة لدرجات الثقل الممثلة لدرجة الارتباط من خلال تمثيل وحدات العناصر الذرية بوحدات العناصر العددية وكذلك تمثيل درجة ثبات وحدة العنصر الممثلة بدلالة فراغية محورية عددية مكافئة تمثل أيضا بوحدات الكتلة العددية
ابو فهد
بالعمر
ابو فهد
بالعمر
ابو فهد
اجل لتقي االاسطوره صالح النعيمه !!! امرك غريب وكلامك اغرب في خبر الكبتن ماجد عبدالله كاتب اسطورة النصر 😄 مشكله لما يجيك محرر وصغير بالعمل وطاقيه عاد حلها 😎
ابو فهد
اجل لتقي االاسطوره صالح النعيمه !!! امرك غريب وكلامك اغرب في خبر الكبتن ماجد عبدالله كاتب اسطورة النصر 😄 مشكله لما يجيك محرر وصغير بالعمل وطاقيه عاد حلها 😎

أخر الأخبار

فنانة مصرية: من يساعد زوجته بأعمال المنزل ليس رجلًا
فنانة مصرية: من يساعد زوجته بأعمال المنزل ليس رجلًا
Time منذ 3 دقائق Views 91
مصر تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قبور الصحابة والشهداء
مصر تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قبور الصحابة والشهداء
Time منذ 10 دقائق Views 1245
انتهاك حقوق الإنسان يضع تركيا في مأزق
انتهاك حقوق الإنسان يضع تركيا في مأزق
Time منذ 36 دقيقة Views 1430
معتل نفسي يغافل أسرته وينتحر
معتل نفسي يغافل أسرته وينتحر
Time منذ 56 دقيقة Views 382
إيزيدية تروي تفاصيل اختطافها واغتصابها على يد داعشي وحملها منه
إيزيدية تروي تفاصيل اختطافها واغتصابها على يد داعشي وحملها منه
Time منذ ساعة Views 2094
رصد " كورونا الجديد " في 8 دول
رصد " كورونا الجديد " في 8 دول
Time منذ ساعة Views 2123
حديث ياسر القحطاني قبل مواجهة الهلال والاتحاد
حديث ياسر القحطاني قبل مواجهة الهلال والاتحاد
Time منذ ساعة Views 326
إحياء ذكرى رجل أمن استُهدف أثناء توجهه للعمل بمكة
إحياء ذكرى رجل أمن استُهدف أثناء توجهه للعمل بمكة
Time منذ ساعة Views 1824
سالم الأحمدي : النصر انتصر على الباطن لأن الباطن كان سيء
سالم الأحمدي : النصر انتصر على الباطن لأن الباطن كان سيء
Time منذ ساعة Views 298
محمد السراح : فنيا وعلى الورق الهلال يتفوق على الاتحاد
محمد السراح : فنيا وعلى الورق الهلال يتفوق على الاتحاد
Time منذ ساعتين Views 252