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بالفيديو.. قصة مبتعث تحدثت عنه الصحف الإيطالية بسبب جهوده ضد "كورونا"

Time منذ ساعة
Views 1558
بالفيديو.. قصة مبتعث تحدثت عنه الصحف الإيطالية بسبب جهوده ضد "كورونا"

عادل الحربي (صدى):
حظيت الجهود التي بذلها أحد المبتعثين السعوديين في إيطاليا لإنقاذ مصابى فيروس كورونا الجديد باهتمام عدة صحف إيطالية.

وقام الدكتور ناصر العبدالعالي، وفقا لـ"الإخبارية"، بالعمل على إنقاذ المرضى في مستشفى "كودونيو" ومستشفى "لودي" بشمال إيطاليا، الأمر الذى دفع السلطات الإيطالية للتمسك به داخل منشآتها الطبية.

وأكد المبتعث أن العمل شاق، ويعمل لمدة 12 ساعة يوميا بسبب زيادة أعداد المصابون بالفيروس ومنهم كوادر طبية، مضيفا أنه يستهدف العودة إلى الوطن بخبرات طبية، وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

الله يعطيكم العافية ويقويكم
Z
كفووو
حسين عبدالله
Mbc,, لبنانيه مامتياز،،
حسين عبدالله
معلوم مايحتاج حتى لو اللبناني معاة الابتدائيه محجوزة له،، بركات برفسور الحمص. والتبوله / على جابر،،
ABO A7MD
الله يحفظ الملك سلمان ويحفظ ولي عهده . ويديم الامن والامان على وطننا الغالي .

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