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بالفيديو.. حكاية قرية هجرها سكانها من 5 عقود والأحفاد يعيدون ترميمها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حكاية قرية هجرها سكانها من 5 عقود والأحفاد يعيدون ترميمها

نايف السالم (صدى):
أطلقت مبادرة ذاتية بإعادة ترميم قرية منوه القريبة من الحدود الأردنية، بعد أن تركها أهلها قبل أكثر من 5 عقود وسكنوا في القريات التي أنشئت بالقرب منهم في ذلك الوقت.

وقام بمبادرة الترميم الأحفاد الذين كان أجدادهم يسكنون القرية، من خلال إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط حسب الطراز القديم الذي بُنيت به.

وقال عضو المبادرة راشد السهر، أن الترميم ويهدف إلى المحافظة على تراث الأجداد، ويتم بجهود ذاتية،مضيفا أنهم يأملون أن تكون القرية مزاراً سياحياً، خاصة أنها قريبة من الطريق الدولي، وتشتهر بمياهها الكبريتية العلاجية.

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أحدث التعليقات

الله يعطيكم العافية ويقويكم
Z
كفووو
حسين عبدالله
Mbc,, لبنانيه مامتياز،،
حسين عبدالله
معلوم مايحتاج حتى لو اللبناني معاة الابتدائيه محجوزة له،، بركات برفسور الحمص. والتبوله / على جابر،،
ABO A7MD
الله يحفظ الملك سلمان ويحفظ ولي عهده . ويديم الامن والامان على وطننا الغالي .

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