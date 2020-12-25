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الجمارك: يُمنع دخول شجرة "الكريسماس" إلى المملكة
منذ 47 دقيقة
1590
الرياض (صدى):
قالت الهيئة العامة للجمارك أن النظام يمنع إدخال شجرة الكريسماس إلى المملكة، وهي التي تُستعمل في احتفالات السنة الميلادية الجديدة.
وأوضحت الجمارك أن المنع يتضمن بالإضافة إلى ذلك أي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية.
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أحدث التعليقات
احمد
باقي ابو براطم (مخرع البزران) يروح الاسبوع الجاي ولو تنقلون النادي هناك جولتين والا ثلاث جولات يكون احسن برضو .... يمكن بن نافل له دور في الموضوع بحكم الاختصاص
خالد
اعراب اغبياء
خالد
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
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