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الموارد البشرية: فتح باب التسجيل للفصل الثاني بمراكز الرعاية النهارية

Time منذ ساعة
Views 1527
الموارد البشرية: فتح باب التسجيل للفصل الثاني بمراكز الرعاية النهارية

الرياض (صدى):
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني بمراكز الرعاية النهارية، ابتداءً من 27 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

وأشارت الوزارة إلى من يرغب في التسجيل للفصل الثاني أن يكون من ذوي الإعاقة، وسعودي الجنسية، وخاليا من الأمراض السارية أو المعدية.

واشترطت أن تكون درجة ذكاء ذي الاعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها، 55 درجة وأقل، وأن يكون عمره بين سنتين و45 سنة، وألا يعاني من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين، لافتة إلى أنه يمكن للمعاقين ممن يحملون بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة.

وأكدت أنه يمكن للراغبين في معرفة بقية الشروط وآلية العمل زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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أحدث التعليقات

احمد
باقي ابو براطم (مخرع البزران) يروح الاسبوع الجاي ولو تنقلون النادي هناك جولتين والا ثلاث جولات يكون احسن برضو .... يمكن بن نافل له دور في الموضوع بحكم الاختصاص
خالد
اعراب اغبياء
خالد
حسبنا الله ونعم الوكيل
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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