بالفيديو.. مدير دائرة الحكام: أخطاء الحكام بسيطة ولم تؤثر على نتائج المباريات

ماجد محمد (صدى):
قال مدير دائرة تطوير الحكام، مانويل نافارو، إنه لا يمكن للحكام العودة إلى تقنية VAR إلا في أربع حالات فقط، وهي متعلقة بالبطاقات الحمراء، والتسلل مؤكداً أن أن الدوريات العالمية تَستَخدم في التقنية كاميرات الناقل كما يحدث في المملكة.
ولفت إلى جائحة كورونا جعلتهم ينظمون في البداية دورات تدريبية عن بعد للحكام المحليين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات ومناقشات حول قوانين اللعبة، كما تم تهيئة الحكام من الناحية البدنية منذ يوليو الماضي.
وأكد سعادته بأداء الحكام السعوديين، مضيفا أنه تم إعدادهم بشكل جيد، وأن الخطأ أمر وارد لكون أن الحكام في النهاية بشر، وأى إنسان يمكنه أن يخطأ مثلما يضيع لاعب الكرة هدفا أو ضربة جزاء.
ونوه بأن هناك أخطاء بالفعل حدثت في المعلب لكنها أخطاء صغيرة ولم تكن من الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات التي جرت خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه يسعى لتقليص هذا الخطأ.