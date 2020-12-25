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بالفيديو.. مدير دائرة الحكام: أخطاء الحكام بسيطة ولم تؤثر على نتائج المباريات

Time منذ 8 دقائق
Views 1166
بالفيديو.. مدير دائرة الحكام: أخطاء الحكام بسيطة ولم تؤثر على نتائج المباريات

ماجد محمد (صدى):
قال مدير دائرة تطوير الحكام، مانويل نافارو، إنه لا يمكن للحكام العودة إلى تقنية VAR إلا في أربع حالات فقط، وهي متعلقة بالبطاقات الحمراء، والتسلل مؤكداً أن أن الدوريات العالمية تَستَخدم في التقنية كاميرات الناقل كما يحدث في المملكة.

ولفت إلى جائحة كورونا جعلتهم ينظمون في البداية دورات تدريبية عن بعد للحكام المحليين، بالإضافة إلى إجراء اختبارات ومناقشات حول قوانين اللعبة، كما تم تهيئة الحكام من الناحية البدنية منذ يوليو الماضي.

وأكد سعادته بأداء الحكام السعوديين، مضيفا أنه تم إعدادهم بشكل جيد، وأن الخطأ أمر وارد لكون أن الحكام في النهاية بشر، وأى إنسان يمكنه أن يخطأ مثلما يضيع لاعب الكرة هدفا أو ضربة جزاء.

ونوه بأن هناك أخطاء بالفعل حدثت في المعلب لكنها أخطاء صغيرة ولم تكن من الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات التي جرت خلال الفترة الماضية، مضيفا أنه يسعى لتقليص هذا الخطأ.

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أحدث التعليقات

الملل5
طيب والمطلوب
د محمد ماجد بخش
لذلك لا فصل لكتلة النيوترونات في تمثيل بناء الإلكترونات في ذرة عنصر الكيمياء المقابلة بتمثيل عدد البروتونات لأن المقصود بالبروتون والإلكترون هو مجمل الذرة في وحدة مجموع الذرات المكافيء لوحدة العنصر الفراغية على مستويين :- عددي ثقالي & وثقالي عددي ممثلين بوحدات العناصر & وذرات العنصر علاوة على تمثيل ذرات العناصر بوحدات ثبات مجموع ذراتها في الفراغ الممثل لدرجة الثقل على مستوى مجموع وحدات العناصر وعلى مستوى تمثيل ثقل محيط الذرة ودرجات ثبات وحدات تمثيل محيط ذرات العناصر بالمكافيء العددي المغناطيسي الممثل لمجموع ذرات العنصر الذرية عند تمثيله بمجموع وحدات العناصر العددية
د محمد ماجد بخش
شرح التمثيل الفراغي البنائي لوحدة ثقل كتل ذرات العناصر الممثلة لا يصح بغير الفراغية الثقالية الممثلة لدرجة مجموع الوحدات الممثلة لوحدة ثبات وحدة كتلة المجموع الممثلة لوحدة الكتلة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المغناطيسية وهي درجة ثقل الذرة النسبي بين وحدات تمثيل وحدات الذرات الممثلة لوحدات العناصر لمجموع وحدات العنصر او بمجموع وحدات العناصر العددية المكافئة الممثلة للوحدة الذرية المغناطيسية العددية وهي مجموع وحدات تمثيل كتلة النواة ممثلة بوحدات الفراغ العددي المكافيء الممثل بعدد وحدات الثقالة مقسوما على وحدات تمثيل حيز الفراغ الممثل لوحدة مجموع وحدات الكتل النووية
د محمد ماجد بخش
ثلاث درجات تمثل لثقل ذرة العنصر قبل أو بعد تمثيل درجة ارتباطها وحدات ارتباط وحدة الذرة تمثل بثلاثة عشر حالة على الأكثر مما يفتح الباب على مصراعيه لتمثيل العناصر في 16 مجموعة على الأكثر في بناء ممثل لوحدات العناصر يمثل لبناءات تمثيل محيط ذرة وحدة العنصر الممثل
رااايق
حسناً ***** هذا أقل شي في السنة *!!! 8 مليون *!!!!هذا غسيل و لا مسح بلاط ولا أيه الحكاية ** يبغاله زيارة من نزاهة ***!!! للتأكد فقط

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