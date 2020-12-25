بالفيديو.. محمد الشلهوب يقتحم عالم الإبل

طلال الغامدي (صدى):
حرص نجم الهلال السابق محمد الشلهوب على اقتحام عالم الإبل ، حيث قام بزيارةالنسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم الجمعة.
وأبدى "الشلهوب" إعجابه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل،حيث حرص على التقاط الصور.
كما ألتقي محمد الشلهوب بالأسطورة صالح النعيمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث قام الأخير بالترحيب بالاعب، ووثقا اللقاء .
حيث باركت الجماهير خطوة اللاعب الاستثمارية في الإبل؛ لتنويع مصادر دخله.
وفي وقت سابق، زار نجم فريق الهلال، سالم الدوسري، النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.