"داعش" يجند نجل برلماني سابق ومجموعة أطفال لعمل إرهابي في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أحبطت قوات الأمن في الكويت مخطط إرهابي وضعه التنظيم الإرهابي "داعش" لاستهداف أحد المواقع قبيل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.
وألقت القبض على المتورطين في هذا المخطط، وهم مجموعة من الأطفال جندهم داعش لتنفيذ الهجمات، كما كشفت التحقيقات أن داعش جند نجل عضو برلماني سابق لقيادة الأطفال وتنفيذ العملية الإرهابية.
وألقت الشرطة القبض على نجل البرلماني السابق، البالغ من العمر 16 عاما، حيث عثرت بحوزته على سلاحين ناريين وإعلام التنظيم وجهاز لاب توب، بينما اتضح من التحقيقات أن الأب لم يكن يعلم أن نجله كان منضم للتنظيم.