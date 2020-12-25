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"داعش" يجند نجل برلماني سابق ومجموعة أطفال لعمل إرهابي في الكويت

Time منذ ساعة
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"داعش" يجند نجل برلماني سابق ومجموعة أطفال لعمل إرهابي في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
أحبطت قوات الأمن في الكويت مخطط إرهابي وضعه التنظيم الإرهابي "داعش" لاستهداف أحد المواقع قبيل الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وألقت القبض على المتورطين في هذا المخطط، وهم مجموعة من الأطفال جندهم داعش لتنفيذ الهجمات، كما كشفت التحقيقات أن داعش جند نجل عضو برلماني سابق لقيادة الأطفال وتنفيذ العملية الإرهابية.

وألقت الشرطة القبض على نجل البرلماني السابق، البالغ من العمر 16 عاما، حيث عثرت بحوزته على سلاحين ناريين وإعلام التنظيم وجهاز لاب توب، بينما اتضح من التحقيقات أن الأب لم يكن يعلم أن نجله كان منضم للتنظيم.

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أحدث التعليقات

الملل5
طيب والمطلوب
د محمد ماجد بخش
لذلك لا فصل لكتلة النيوترونات في تمثيل بناء الإلكترونات في ذرة عنصر الكيمياء المقابلة بتمثيل عدد البروتونات لأن المقصود بالبروتون والإلكترون هو مجمل الذرة في وحدة مجموع الذرات المكافيء لوحدة العنصر الفراغية على مستويين :- عددي ثقالي & وثقالي عددي ممثلين بوحدات العناصر & وذرات العنصر علاوة على تمثيل ذرات العناصر بوحدات ثبات مجموع ذراتها في الفراغ الممثل لدرجة الثقل على مستوى مجموع وحدات العناصر وعلى مستوى تمثيل ثقل محيط الذرة ودرجات ثبات وحدات تمثيل محيط ذرات العناصر بالمكافيء العددي المغناطيسي الممثل لمجموع ذرات العنصر الذرية عند تمثيله بمجموع وحدات العناصر العددية
د محمد ماجد بخش
شرح التمثيل الفراغي البنائي لوحدة ثقل كتل ذرات العناصر الممثلة لا يصح بغير الفراغية الثقالية الممثلة لدرجة مجموع الوحدات الممثلة لوحدة ثبات وحدة كتلة المجموع الممثلة لوحدة الكتلة الكلية الممثلة بالوحدة الذرية المغناطيسية وهي درجة ثقل الذرة النسبي بين وحدات تمثيل وحدات الذرات الممثلة لوحدات العناصر لمجموع وحدات العنصر او بمجموع وحدات العناصر العددية المكافئة الممثلة للوحدة الذرية المغناطيسية العددية وهي مجموع وحدات تمثيل كتلة النواة ممثلة بوحدات الفراغ العددي المكافيء الممثل بعدد وحدات الثقالة مقسوما على وحدات تمثيل حيز الفراغ الممثل لوحدة مجموع وحدات الكتل النووية
د محمد ماجد بخش
ثلاث درجات تمثل لثقل ذرة العنصر قبل أو بعد تمثيل درجة ارتباطها وحدات ارتباط وحدة الذرة تمثل بثلاثة عشر حالة على الأكثر مما يفتح الباب على مصراعيه لتمثيل العناصر في 16 مجموعة على الأكثر في بناء ممثل لوحدات العناصر يمثل لبناءات تمثيل محيط ذرة وحدة العنصر الممثل
رااايق
حسناً ***** هذا أقل شي في السنة *!!! 8 مليون *!!!!هذا غسيل و لا مسح بلاط ولا أيه الحكاية ** يبغاله زيارة من نزاهة ***!!! للتأكد فقط

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