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حقيقة اقتراب عمر السومة من النصر

Time منذ 7 دقائق
Views 1375
حقيقة اقتراب عمر السومة من النصر

ماجد محمد (صدى):
أوضح نادي النصر، حقيقة رغبته في ضم النجم السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، وذلك في حال رحل الأخير عن صفوف الراقي في شهر يناير المقبل.

وقال مسؤول من داخل النادي أن الرياض يُوجد بها أكثر من نادٍ وليس النصر النادي العاصمي الوحيد ليتم ربط اسمه بضم السومة، مبينا أن النصر يتمنى ضم السومة.

وأضاف أن السومة لاعب من طراز عالمي، لكن أصفر العاصمة لا يفكر في اللاعب السوري، وإذا أراد ضمه سيُعلن ذلك بوضوح.

وفي وقت سابق، أوضحت تقارير صحفية أنه يُوجد تطور مفاجئ قد يؤدي لرحيل السومة عن الأهلي؛ بسبب ما أسماه بعدم وجود جدية وتحرك من قبل إدارة الراقي لتجديد العقد معه.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يكفي شاتكم رايح جاي وتوج بثلاثيه ع ظهركم😜3دوري حلال مو بطرق ملتوية ومشبوهه😜😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اتركوا الميتين في حالهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشفنا شي غير طبيعي ..

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