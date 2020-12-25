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شاهد.. جلسة تدريبية تجمع رونالدو مع ولي عهد دبي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1457
شاهد.. جلسة تدريبية تجمع رونالدو مع ولي عهد دبي

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهما يمارسان تمارين رياضية في دبي.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو على حسابه في موقع انستجرام مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء جلسة تدريبية ،كما نشر النجم الكروي صورة مماثلة أيضا في حسابه.

وقال الشيخ حمدان بن محمد تعليقاعلى مقطع الفيديو، وهما يجريان على جهاز المشي، بعبارة: " مع الأفضل"، فيما عبر روتالدو في الصورة التي نشرها وتجمعه في تمرين رياضي مشترك مع الشيخ حمدان بن محمد، عن سعادته بالتواجد مع ولي عهد دبي.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يكفي شاتكم رايح جاي وتوج بثلاثيه ع ظهركم😜3دوري حلال مو بطرق ملتوية ومشبوهه😜😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اتركوا الميتين في حالهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشفنا شي غير طبيعي ..

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