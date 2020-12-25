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معاقبة قس وراهبة لقتلهما راهبة شاهدتهما في علاقة جنسية

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معاقبة قس وراهبة لقتلهما راهبة شاهدتهما في علاقة جنسية

نيودلهي (صدى):
عاقبت محكمة هندية قسّ وراهبة كاثوليكيين،بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهما بمقتل راهبة في نفس الدير في الهند قبل نحو 30 عاماً.

وأدين القس توماس كوتور؛ والراهبة سيفي؛ في قضية مقتل الراهبة أبهايا؛ عام 1992، وإخفاء معالم الجريمة.

قتلت الراهبة أبهايا؛ التي تبلغ الحادي والعشرين من عمرها، خيث أجهز عليها "كوتور"؛ و"سيفي"؛ بعد أن رأتهما منخرطين في عملية جنسية، في البداية ظنت الشرطة المحلية أن الراهبة الشابة قد انتحرت.

تعود التفاصيل عندما استيقظت أبهايا مبكراً وذهبت إلى مطبخ الدير لجلب مياه من الثلاجة فوجدت القس كوتور؛ والراهبة سيفي؛ في وضع جنسي مُخلّ.

وعُثر على جثة الراهبة أبهايا؛ في بئر داخل دير القديس بيوس العاشر في مدينة كوتايام جنوبي الهند.

ولم تعلّق الراهبة سيفي وعمرها 55 عاماً على الحكم الصادر ضدها، لكن القس كوتور وعمره 69 عاماً أصرّ على براءته.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يكفي شاتكم رايح جاي وتوج بثلاثيه ع ظهركم😜3دوري حلال مو بطرق ملتوية ومشبوهه😜😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اتركوا الميتين في حالهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ماشفنا شي غير طبيعي ..

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