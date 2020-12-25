كورونا يضرب صفوف مانشيستر سيتي قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد

وكالات (صدى):
أصيب لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي البرازيلي غابرييل جيسوس والإنجليزي كايل ووكر بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح نادي مانشستر سيتي، في بيان رسمي: "يؤكد النادي إصابة غابرييل جيسوس وكايل ووكر، واثنين من الموظفين بفيروس كورونا.. سيخضع الرباعي للعزل الذاتي وفقا للبروتوكول الخاص بالدوري الإنجليزي الممتاز، والبروتوكول الحكومي بشأن الحجر الصحي".
يذكر أن مانشستر سيتي يلعب مع نيوكاسل يونايتد، غدا السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، قبل أن يلاقي إيفرتون ثم تشيلسي في البريميرليغ، ثم مانشستر يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.