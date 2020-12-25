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مشروع في "الشورى" يحدد قيمة التعويضات نظير العفو بقضايا القصاص

Time منذ 12 دقيقة
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مشروع في "الشورى" يحدد قيمة التعويضات نظير العفو بقضايا القصاص

الرياض (صدى):
يعتزم مجلس الشورى مناقشة مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص خلال جلسته التي سيعقدها يوم الأربعاء المقبل.

وحدد المشروع قيمة التعويضات التي سيتم دفعها لذوي المجني عليهم نظير العفو عن الجاني المحكوم عليه بالقصاص في النفس أو ما دونها.

وتبلغ قيمة التعويضات إذا كان المجني عليه متزوج وليس لديه من 3 إلى 4 ملايين ريال، أما إذا كان المجني عليه متزوجا ولديه أطفال، فسيكون قيمة التعويض 4 ملايين ريال.

كما حدد النظام قيمة التعويض إذا كان المجني عليه أعزباً، ولديه إخوة بما لا يقل عن مليون ريال، ولا يزيد على مليوني ريال، أما إذا كان المجني عليه أعزباً ووحيد والديه، فيعوض ذووه بمبلغ لا يقل عن 2 مليون ريال ولا يزيد على 3 ملايين.

يذكر أن المشروع يستهدف وضع نظام يحكم جمع ودفع تعويضات الصلح.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارب ترحم حالنا وحال كل محتاج .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفيه ويعافيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. أسأل الله ان يرفع عنا البلاء ويشفي المرضى ويرحم الموتى ، برحمته وهو ارحم الراحمين .. آمين ..

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