بالصور.. سقوط مركبة من أعلى جسر الملك خالد بمكة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث سقوط مركبة مواطن من أعلى جسر الملك خالد، أسفر عن إصابته بجروح متعددة، وذلك دون أن تتضرر مركبات أخرى نتيجة السقوط.
وانتقلت دوريات المرور والدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر إلى مكان الحادث، وجرى إخراج المصاب ونقل عن طريق فرق الهلال الأحمر الى مستشفى الملك فيصل، فيما تولت إدارة مرور العاصمة المقدسة التحقيق في الحادث.
وأوضحت مصادر أنه وقع حادث تصادم بين مركبتين إحداهما من نوع وانيت هايلوكس فوق جسر الملك خالد، وتسبب الحادث في انحراف الوانيت وتعديها السياج الحديدي وسقوطه أسفل الجسر، بحسب سبق.