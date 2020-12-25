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المرور توضح مدى إمكانية إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة في حال وجود مخالفات

Time منذ ساعة
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المرور توضح مدى إمكانية إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة في حال وجود مخالفات

الرياض (صدى):
أكدت الإدارة العامة للمرور أنه لا يمكن إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة الخاصة بمالك المركبة دون سداد المخالفات، حتى وإن كانت رخصته سارية المفعول، إذ إن السداد شرط لإتمام هذا الإجراء.

وأضافت الإدارة أنه في حالة تراكم المخالفات على مالك المركبة، لا توجد طريقة لسدادها عن طريق التقسيط ولكن يمكن للشخص المستفيد سداد كل مخالفة بالرقم الخاص بها.

وأشارت إلى أن مايخص قيمة رسوم بدال تالف أو بدل فاقد فإنها تبلغ 100 ريال لجميع أنواع رخص القيادة، وهي: (رخصة قيادة خاصة، رخصة قيادة عامة، رخصة قيادة مركبات أشغال عامة، رخصة قيادة دراجة آلية، تصريح قيادة مؤقت).

وتتضمن خطوات إصدار بدل فاقد لرخصة القيادة: الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارب ترحم حالنا وحال كل محتاج .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يشفيه ويعافيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. أسأل الله ان يرفع عنا البلاء ويشفي المرضى ويرحم الموتى ، برحمته وهو ارحم الراحمين .. آمين ..

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