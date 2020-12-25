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اكتمال خطة التمويل لعام 2020 بإجمالي 220 مليار ريال

Time منذ 3 ساعات
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اكتمال خطة التمويل لعام 2020 بإجمالي 220 مليار ريال

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م والبالغ حجمها 220 مليار ريال سعودي بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة العربية السعودية المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: "التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسة الإمدادات، وطروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية".

كما أعلن المركز "وبحسب التقويم السنوي للإصدارات" عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث بلغ حجم الطلبات 1,721 مليار ريال سعودي (إحدى عشر مليار وسبعمائة وواحد وعشرون مليون ريال سعودي) ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

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أحدث التعليقات

abdul
بعض ايام بيطلع لنا شيخ يفتي عن حكم اقتناء دمية عروسة لمن لا يقدر علي نفقة الزوجة والمهر وبيت كبير وسيارة خاصة للزوجة.
abdul
اللهم اصلح له زوجته " مارغو " واشفهما معا . عشنا وشفنا زوجة لا تشتكي ولا ترفع صوتها على راجلها ، ولا يجيها صداع ولا مشاكل الدورة ولا تسهر خارج البيت. دائما متنظراه في البيت وجاهزة لإشباع رغباته حتى أذان الفجر، وبعض صلاة الفجر كمان .
🚴‍♀️
سبحااااااان الله... بطرفة عين ... البيت الرومانسي .. صار بيت من الرماد ... وخراب بعد عمار ....
abdul
ع*
abdul
يا ساتر ! مطعم ولّا غمارة ؟

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