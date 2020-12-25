سرور يعلق على تصريح غوميز عن النصر

طلال الغامدي (صدى):
على نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور على تصريح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشأن النصر، الذي يُعاني من تراجع النتائج هذا الموسم.
وكان مقطع فيديو قد اظهر اللاعب الهلالي وهو يتحدث مع أحد الجماهير النصراوية، ويؤكد له تمنياته بعودة النصر إلى وضعه الطبيعي، لأن المنافسة تحتاج إلى تواجده.
وأعرب هاشم سرور عن إعجابه بتصريحات المهاجم الهلالي، قائلًا: “كلام اللاعب الدولي غوميز عن وجود النصر والهلال بكامل قوتهم في الدوري يعتبر المحرك الأول للتنافس بين الأندية”.
وتابع: “تظهر معه جماليات الدوري والموسم كله في المملكة وهذا ما نقوله دائمًا للمتعصبين، شكرًا للدولي واللاعب الكبير غوميز”.