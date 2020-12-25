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سرور يعلق على تصريح غوميز عن النصر

Time منذ 31 دقيقة
Views 1624
سرور يعلق على تصريح غوميز عن النصر

طلال الغامدي (صدى):
على نجم نادي النصر والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور على تصريح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشأن النصر، الذي يُعاني من تراجع النتائج هذا الموسم.

وكان مقطع فيديو قد اظهر اللاعب الهلالي وهو يتحدث مع أحد الجماهير النصراوية، ويؤكد له تمنياته بعودة النصر إلى وضعه الطبيعي، لأن المنافسة تحتاج إلى تواجده.

وأعرب هاشم سرور عن إعجابه بتصريحات المهاجم الهلالي، قائلًا: “كلام اللاعب الدولي غوميز عن وجود النصر والهلال بكامل قوتهم في الدوري يعتبر المحرك الأول للتنافس بين الأندية”.

وتابع: “تظهر معه جماليات الدوري والموسم كله في المملكة وهذا ما نقوله دائمًا للمتعصبين، شكرًا للدولي واللاعب الكبير غوميز”.

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أحدث التعليقات

abdul
بعض ايام بيطلع لنا شيخ يفتي عن حكم اقتناء دمية عروسة لمن لا يقدر علي نفقة الزوجة والمهر وبيت كبير وسيارة خاصة للزوجة.
abdul
اللهم اصلح له زوجته " مارغو " واشفهما معا . عشنا وشفنا زوجة لا تشتكي ولا ترفع صوتها على راجلها ، ولا يجيها صداع ولا مشاكل الدورة ولا تسهر خارج البيت. دائما متنظراه في البيت وجاهزة لإشباع رغباته حتى أذان الفجر، وبعض صلاة الفجر كمان .
🚴‍♀️
سبحااااااان الله... بطرفة عين ... البيت الرومانسي .. صار بيت من الرماد ... وخراب بعد عمار ....
abdul
ع*
abdul
يا ساتر ! مطعم ولّا غمارة ؟

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