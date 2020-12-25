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وزير الرياضة يفتتح المؤتمر الدولي للحوكمة والنزاهة بالوسط الرياضي الأسبوع المقبل

Time منذ 56 دقيقة
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وزير الرياضة يفتتح المؤتمر الدولي للحوكمة والنزاهة بالوسط الرياضي الأسبوع المقبل

الرياض (صدى):
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الاثنين القادم، فعاليات المؤتمر الدولي للحوكمة والامتثال لتعزيز النزاهة في الوسط الرياضي، الذي تنظمه وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة "عن بعد"، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وبمشاركة جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني كشريك علمي للمؤتمر.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى توفير منصة للنقاش العلمي حول إجراءات الحوكمة والنزاهة الرياضية وفق رؤية المملكة 2030، وأهميتها في المجال الرياضي، وتقديم أفضل الممارسات في هذا المجال، وتبادل الخبرات الخاصة بها، مع تسليط الضوء على انعكاساتها على الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى دراسة دورها في إدارة التغيير في هذا المجال.

وينطلق المؤتمر بكلمة لسمو وزير الرياضة في جلسة الافتتاح، التي يرأسها مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، ثم سيناقش المشاركون باليوم الأول من المؤتمر وفي جلسته الأولى التي تحمل عنوان "تحديات الحوكمة والنزاهة في المنظمات الرياضية" ويرأسها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور محمد حطوط ثلاثة محاور رئيسة، حيث سيتحدث البروفيسور الأمريكي "ستيفن استس" في المحور الأول عن "الحوكمة ومقاومة التغيير في المنظمات الرياضية"، فيما يتناول الأمريكي "دانيال راشر" في المحور الثاني "حوكمة القطاع الرياضي مالياً"، مع التطرق إلى عدد من التجارب العالمية، ويتحدث البروفيسور والمستشار في القيادة الرياضية البريطاني "كريغ ماكغواير" في المحور الثالث عن "أثر الحوكمة على استراتيجيات المنظمات الرياضية".

أما الجلسة الثانية التي ستُعقد في اليوم نفسه، فستكون بعنوان "الحوكمة والنزاهة وانعكاساتها على التسويق الرياضي"، ويرأسها رئيس قسم الإدارة الرياضية في جامعة الملك سعود الدكتور فواز الحكمي، وسيتحدث فيها كل من الدكتور مقبل بن جديع المتخصص في التسويق الرياضي، والأمريكية "نالاني بتلر" المستشارة الدولية في التسويق الرياضي، والبريطاني "فاسيل جيرجينوف رئيس الجمعية الأوروبية للإدارة والحوكمة الرياضية، في محور "استهداف المرأة في القطاع الرياضي: أخلاقيات وقيم المجتمع"، على أن تختتم الجلسة بعرض وثائقي عن معهد إعداد القادة.

ويبدأ اليوم الثاني من المؤتمر (الثلاثاء 29 ديسمبر 2020) بالجلسة الثالثة، والتي تحمل عنوان "حوكمة الأنظمة الرياضية والقوانين المنظمة لها"، برئاسة الدكتور محمد الشمري، ويستعرض في بدايتها الروسي "نيكولاي بيشن" المتخصص في القانون الرياضي الدولي، محور "التوافق والاختلاف بين الأنظمة الرياضية العالمية والمحلية للدول"، يليها مناقشة نموذج مشروع القدية من خلال محور "النزاهة والشفافية في الهيئات الترويجية"، الذي يقدمه الدكتور أيمن الرفاعي، ثم يتحدث مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبد الله القحطاني في المحور الخاص بـ "حوكمة الأنظمة الرياضية والقوانين المنظمة لها".

وفي الجلسة الرابعة التي تحمل عنوان "تجارب الأندية السعودية مع الحوكمة"، ويرأسها الدكتور ماجد الأحمد من الإدارة الرياضية في جامعة الملك سعود، سيتحدث فيها الرئيس التنفيذي لنادي الفتح أحمد العيسى، عن كيفية تميز النادي في الحوكمة، ويناقش بعدها مستشار سمو وزير الرياضة المشرف على استراتيجية دعم الأندية عبد العزيز المسعد، محور "لماذا الحوكمة؟ وماذا بعد؟" والذي يدور حول آلية تطبيق الحوكمة في الأندية الرياضية.

وفي الختام سيقدم مدير عام معهد إعداد القادة عبد الله بن فيصل حماد وعميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني بجامعة الملك سعود الدكتور سليمان الجلعود، التوصيات في ضوء النتائج التي سيسفر عنها المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة عدد من الخبراء والمختصين في القانون والتسويق الرياضي، بهدف الوصول إلى بيئة رياضية ملائمة، وفق إجراءات حوكمة دقيقة ترسم استراتيجيات واضحة تعود بالنفع والفائدة على هذا القطاع الحيوي المهم، وكافة منتسبيه للنهوض بالعمل الإداري والاستثماري المقرون بالنزاهة في الوسط الرياضي.

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أحدث التعليقات

abdul
بعض ايام بيطلع لنا شيخ يفتي عن حكم اقتناء دمية عروسة لمن لا يقدر علي نفقة الزوجة والمهر وبيت كبير وسيارة خاصة للزوجة.
abdul
اللهم اصلح له زوجته " مارغو " واشفهما معا . عشنا وشفنا زوجة لا تشتكي ولا ترفع صوتها على راجلها ، ولا يجيها صداع ولا مشاكل الدورة ولا تسهر خارج البيت. دائما متنظراه في البيت وجاهزة لإشباع رغباته حتى أذان الفجر، وبعض صلاة الفجر كمان .
🚴‍♀️
سبحااااااان الله... بطرفة عين ... البيت الرومانسي .. صار بيت من الرماد ... وخراب بعد عمار ....
abdul
ع*
abdul
يا ساتر ! مطعم ولّا غمارة ؟

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