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بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم"

Time منذ 46 دقيقة
Views 1645
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بالصور.. إحباط تهريب أكثر من 11 مليون قرص مخدر مخبأة داخل شحنة "ثوم"

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن التخطيط لتهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بفضل الله - عن ضبط شبكة إجرامية بمدينة الرياض وإحباط محاولتهم تهريب 11,375,600 قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة ثوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بالشبكة الإجرامية والقبض على جميع عناصرها داخل المملكة، وعددهم (7) متهمين بينهم (3) مواطنين و(4) مقيمين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

 

 

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أحدث التعليقات

abdul
بعض ايام بيطلع لنا شيخ يفتي عن حكم اقتناء دمية عروسة لمن لا يقدر علي نفقة الزوجة والمهر وبيت كبير وسيارة خاصة للزوجة.
abdul
اللهم اصلح له زوجته " مارغو " واشفهما معا . عشنا وشفنا زوجة لا تشتكي ولا ترفع صوتها على راجلها ، ولا يجيها صداع ولا مشاكل الدورة ولا تسهر خارج البيت. دائما متنظراه في البيت وجاهزة لإشباع رغباته حتى أذان الفجر، وبعض صلاة الفجر كمان .
🚴‍♀️
سبحااااااان الله... بطرفة عين ... البيت الرومانسي .. صار بيت من الرماد ... وخراب بعد عمار ....
abdul
ع*
abdul
يا ساتر ! مطعم ولّا غمارة ؟

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