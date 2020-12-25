فيتوريا يوجه رسالة لنجوم النصر قبل مواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، رسالة إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة ضمك، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وقدم فيتوريا، الشكر لنجوم النصر، على الجهد الذي بذلوه، في المباراتين الأخيرتين، في كأس الملك والدوري.
وطالب المدير الفني البرتغالي، من نجوم النصر، القتال في المباريات القادمة في الدوري، من أجل حصد النقاط، والوصول إلى المركز الذي يستحقه الفريق.
وأكد على أن المنافس، يملك لاعبين رائعين، قادرين على تشكيل الخطورة في المباراة.