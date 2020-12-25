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فيتوريا يوجه رسالة لنجوم النصر قبل مواجهة ضمك

Time منذ ساعة
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فيتوريا يوجه رسالة لنجوم النصر قبل مواجهة ضمك

ماجد محمد (صدى):
وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، رسالة إلى لاعبي الفريق قبل مواجهة ضمك، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

وقدم فيتوريا، الشكر لنجوم النصر، على الجهد الذي بذلوه، في المباراتين الأخيرتين، في كأس الملك والدوري.

وطالب المدير الفني البرتغالي، من نجوم النصر، القتال في المباريات القادمة في الدوري، من أجل حصد النقاط، والوصول إلى المركز الذي يستحقه الفريق.

وأكد على أن المنافس، يملك لاعبين رائعين، قادرين على تشكيل الخطورة في المباراة.

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أحدث التعليقات

abdul
بعض ايام بيطلع لنا شيخ يفتي عن حكم اقتناء دمية عروسة لمن لا يقدر علي نفقة الزوجة والمهر وبيت كبير وسيارة خاصة للزوجة.
abdul
اللهم اصلح له زوجته " مارغو " واشفهما معا . عشنا وشفنا زوجة لا تشتكي ولا ترفع صوتها على راجلها ، ولا يجيها صداع ولا مشاكل الدورة ولا تسهر خارج البيت. دائما متنظراه في البيت وجاهزة لإشباع رغباته حتى أذان الفجر، وبعض صلاة الفجر كمان .
🚴‍♀️
سبحااااااان الله... بطرفة عين ... البيت الرومانسي .. صار بيت من الرماد ... وخراب بعد عمار ....
abdul
ع*
abdul
يا ساتر ! مطعم ولّا غمارة ؟

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