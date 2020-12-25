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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ 18 دقيقة
Views 1313
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
في المدينة المنورة أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان أن الله خلق الإنسان لطاعته الموجبة لمرضاته، ونهاه عن معصيته الموجبة لسخطه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.فاتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ).

وأوضح فضيلته أن الدنيا لا تستقر على حال، وتغير أحوالها مؤذن بالزوال، فكل من فيها سيفني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

‎بينما كانت الأيام في حرارة القيظ، وجفاف الصيف،فالأرض قد قحطت، والمواشي قد هزلت، ونضبت الآبار، ويبست الأشجار، وذبلت الأزهار، وقلت الثمار، ومات الزرع، وجف الضرع.

وأضاف فضيلته أن إحياء الأرض بالمطر بعد ما كانت مواتًا واعظٌ يذكر بالبعث والنشور، وحشر الناس وخروجهم من القبور يوم ينفخ في الصور، ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن موسم الشتاء موسم ربيع المؤمنين، وغنيمة العابدين، يرتعون فيه في بساتين الطاعات، ويسرحون في ميادين العبادات، وينزهون قلوبهم في رياض القربات، قد خف العناء، وقل التعب والنصب ، فلا الصوم يجهدهم ولا الليل يضيق عن نومهم وقيامهم ، فعن عامر بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصومُ في الشتاءِ الغنيمةُ الباردة).

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
يابوسيكل انت ماتفهم يقولك عائلة ذات نفوذ يمكن أمير لو عائلة عادية كان ماتم معاقبة الطبيب
إبن سمومة
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
د محمد ماجد بخش
وحدات العناصر الممثلة لوحدات العنصر تختلف عن وحدات العنصر الممثلة بوحدات العناصر العددية، فالوحدات الذرية عندما تمثل بوحدات عددية تختلف عنها ما إذا كانت وحدات ممثلة لدرجة الثقل الفراغي العددي المنتظم الممثل بوحدات العنصر الممثلة بمجموع وحدات العناصر العددية الممثلة وحداتها لكل من درجة الثقل الممثلة بوحدات الثقالة & ودرجة الثقل الممثلة لدرجة الثقالة الممثلة بوحدات تمثيل درجات الثقل وهي الآن وحدات العنصر الذرية المكافئة لوحدة العنصر المغناطيسية
واضح*** وصريح***
إستهتار وتهاون بإرواح الناس وممتلكاتهم..
فهد
أحسنت فعل يالسكران بناخي حرب. وإذا هي على الشعر والمرجله فهو افضل من زياد بمراحل. زياد هياط ومحمد فعل..

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