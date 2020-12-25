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فلكية جدة تكشف موعد آخر «قمر بدر» في 2020

Time منذ 47 دقيقة
Views 1425
فلكية جدة تكشف موعد آخر «قمر بدر» في 2020

جدة (صدى):
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء المملكة والوطن العربي، تشهد مساء الثلاثاء المقبل، القمر البدر الأخير لعام 2020، والذي سيمثل أيضًا القمر البدر الأخير في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2011 إلى 2020).

وقال رئيس فلكية جدة، المهندس ماجد أبو زاهرة إن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو؛ حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيسطع أمام كوكبة التوأمان.

وأضاف أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ اللهم صّلِ وسَلّمْ عَلۓِ نَبِيْنَامُحَمد ﷺ
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك..
عبدالله الناصر / حائل
دوروا للروقي ابو زنده خلوه الحكم لو كان على عكاز
يجي الشديدي
يا ابو جراج عندي لك علم كنت اتمني لدا هذا ان يوم طلعت من المسجد قلت كسرت العود وتبت الى الله وجهه نظري البسيطة الذي بقي فى العمر خله فى طاعة الله
فبصل
والله انك صادق. ضاربه. معاهم. بشكل َعجيب ههههههههه

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