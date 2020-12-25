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القبض على مقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق أعيرة نارية بنجران

Time منذ ساعة
Views 1799
القبض على مقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق أعيرة نارية بنجران

نجران (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه  إشارة إلى مقطع الفيديو  المتداول في مواقع  التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك ، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر ، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته 0

فقد تمكنت  الجهة الأمنية المختصة- بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، (وهو مقيم من الجنسية اليمنية  في العقد الخامس من العمر) ، كما تم ضبط السلاح المستخدم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة  العامة.

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أحدث التعليقات

إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ،، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك..
عبدالله الناصر / حائل
دوروا للروقي ابو زنده خلوه الحكم لو كان على عكاز
يجي الشديدي
يا ابو جراج عندي لك علم كنت اتمني لدا هذا ان يوم طلعت من المسجد قلت كسرت العود وتبت الى الله وجهه نظري البسيطة الذي بقي فى العمر خله فى طاعة الله
فبصل
والله انك صادق. ضاربه. معاهم. بشكل َعجيب ههههههههه
واضح*** وصريح***
يستاهل أبو فهد وتسلم يابوجميل على الإهداء والشكر موصول للكابتن الخلوق محمد عبدالجواد للتوثيق،وهذه أبلع رسالة من نجوم مثلوا أنديتهم خير تمثيل،!! لكل متعصب رياضي..

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