بالفيديو.. عازف العود "أبو جراح" يكشف موقف طريف له بعد إمامته لصلاة الفجر

الرياض (صدى):
كشف عازف العود " أبو جراح " عن موقف طريف له أثناء عزفه بعد إمامته لصلاة الفجر .
وقال " أبو جراح " أنه كان يصلي ذات يوم مع مجموعة قليلة من الأشخاص وبحكم سنه اختاروه إماماً لصلاة الفجر .
وأضاف في برنامج " الراصد " المذاع على قناة " الإخبارية " بعد الصلاة ذهب كل منهم إلى طريقه ، وذهب هو للقراءة وسماع الموسيقى ثم أمسك بالعود ليعزف وكان هناك شخص ممن صلى معه خلفه ووقف يراقبه عن قرب .
وأضاف أنه فوجئ بهذا الشخص يظهر له أثناء العزف وقال له مازحاً " حيا الله الإمام ! ، مشيراً إلى أنه لا ينسى هذا الموقف .