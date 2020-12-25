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ثلاث عالمات تواجهن التنمر وتهديدات بالقتل بسبب عقار شهير لكورونا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1401
ثلاث عالمات تواجهن التنمر وتهديدات بالقتل بسبب عقار شهير لكورونا

وكالات (صدى):
كشفت ثلاث عالمات عن تعرضهن لتهديدات بالقتل والتنمر في كثر من دولة بعد كشفهن سلبية عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في علاج كوفيد-19 .

وأكدن أنهن تناولن العقار قبل اكتشاف عدم فعاليته ، وبعدما سلطن الضوء على ذلك وقعن ضحية للتنمر والإساءة والتمييز الجنسي على الإنترنت في البرازيل وفرنسا وسويسرا.

وأكدت الخبيرة السويسرية في علم العقاقير كارولين سايمر أنها تشعر بالقلق بعد هذه الواقعة ، مشيرة إلى تهديدات من جميع الأنواع وبدرجات متفاوتة، بينها تعابير تشهير عنيفة وملاحقة وهجمات ناجمة عن كره النساء .

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أحدث التعليقات

غريب وعجيب
مستحيل الشمراني منتهي الصلاحية من زمان ولم يعد يصلح كلاعب استغرباحد يفكر فيه يرجع يلعب خسارة لو رجعه ضمك
الملل5
فيه اغنية هندية شهيرة تقول الاغنية مافي فلوس زندقيه مافي فلوس هي
الملل5
اعوذ بالله من شخص يذنب الذنب ويتفاخر بذنبه
🚴‍♀️
قريتم كلام النمر... ودحونه اسمعو كلام ابو 🚲.. الواجب على الدختر ابلاغ المريض بمرضه فورا...والسبب واااضح...؟ ولاكن لا بد ان يكون باسلوب..متدرج ومطمئن ..لان به دخاتره شوفتها تمرض وتزيد الحاله.. ودحونه عندي استشاره لوزير الصحه بشأن هذا الموضوع بحيث تتظمن ارشادات تعمم على الدخاتره بالوزاره او غيرها... دحونه ليت مكتب الوزير يدق على ابو سيكل ويطلب منه الاستشاره وافيه
اللهو البرى
ان شا الله في الجنة يدك سابقتك بأذن الله.. تسلم يالنشمي وبيض الله. وجهك.. لاتزال الحدود الجنوبية تشهد معارك بين الوقت والآخر. من عدو جبان مرسل علينا ومطية لأذناب الفرس.ولايزال الابطال السعوديين يتصدون لهم بكل عزم وحزم.. رجال بيض الله وجوهكم.. إلا المعارك الماضية. كانت أشد ضراوة وأشد فتكا ودمارا اقولها بكل صدق.. فلاهوادة أو رحمة فيها من الجانبين.. والله حتى الحدود اخليت من الساكنين وأصبحت ملتقى معارك دامية مات فيها خلق كثير وللتضاريس دور كبير وف الجانب اليمني تساعدهم على التخفي أكثر. إلا أن أكثر المعارك هي التي ف بداية الأزمة.. وهي شهر شعبان. اعنفها فكانت معركة شوراع وجها لوجهك. عندما زحفت قوة كبيرة العدة والعتاد.. تم مراقبتها جيدا وتم منازلتها وجها لوجه هي معركة كرامة لتلقينهم درسا لا ولن ينسوه. لتنقلب الحدود مقبرة بشرية.. تماما على طولها. فكانت فاصلة للعقول المريضة الحوثيين واذنابهم. ولم يعد حاليا الا هجوم متقطع.مما يشبه قطاع الطرق..

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