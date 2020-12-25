ثلاث عالمات تواجهن التنمر وتهديدات بالقتل بسبب عقار شهير لكورونا

وكالات (صدى):
كشفت ثلاث عالمات عن تعرضهن لتهديدات بالقتل والتنمر في كثر من دولة بعد كشفهن سلبية عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في علاج كوفيد-19 .
وأكدن أنهن تناولن العقار قبل اكتشاف عدم فعاليته ، وبعدما سلطن الضوء على ذلك وقعن ضحية للتنمر والإساءة والتمييز الجنسي على الإنترنت في البرازيل وفرنسا وسويسرا.
وأكدت الخبيرة السويسرية في علم العقاقير كارولين سايمر أنها تشعر بالقلق بعد هذه الواقعة ، مشيرة إلى تهديدات من جميع الأنواع وبدرجات متفاوتة، بينها تعابير تشهير عنيفة وملاحقة وهجمات ناجمة عن كره النساء .
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